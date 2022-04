Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Simons relancée par... Pochettino ?

Publié le 11 avril 2022 à 18h15 par P.L. mis à jour le 11 avril 2022 à 19h02

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. D'ailleurs, le clan du joueur de 18 ans serait plutôt mécontent de certaines décisions prises par Mauricio Pochettino.

Alors que le PSG se concentre sur la prolongation de Kylian Mbappé, qui est convoité par le Real Madrid, la direction parisienne doit également gérer la situation contractuelle de Xavi Simons. Le joueur de 18 ans est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment il n’a toujours pas allongé son bail. Son temps de jeu est un sérieux problème pour le milieu de terrain néerlandais qui aspire à plus d’apparitions sous les couleurs rouges et bleues. D’ailleurs, certaines décisions de Mauricio Pochettino ne serait pas spécialement bien reçues dans le clan Simons.

L’entourage de Xavi Simons n’a pas apprécié certains choix de Pochettino