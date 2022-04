Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Pochettino ?

Publié le 11 avril 2022 à 12h15 par B.C. mis à jour le 11 avril 2022 à 12h21

Alors que Leipzig s’intéresserait à Erik ten Hag, Manchester United serait proche d’un accord avec l’entraîneur de l’Ajax, de quoi fermer les portes d’Old Trafford à Mauricio Pochettino.

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’est jamais parvenu à faire l’unanimité dans la capitale, et le départ de l’Argentin semble désormais inéluctable après le nouveau fiasco européen contre le Real Madrid. Une situation qui n’a pas échappé à Manchester United, s’intéressant depuis plusieurs mois à l’entraîneur du PSG, mais c’est finalement Erik ten Hag qui est en pole pour débarquer chez les Red Devils . Et malgré l’intérêt de Leipzig pour le Néerlandais, ce dernier serait plus que jamais proche d’Old Trafford.

C’est imminent pour ten Hag à Manchester United ?