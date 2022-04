Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 11 avril 2022 à 8h15 par Th.B.

Dimanche soir, il a été question dans la presse néerlandaise d’un intérêt du RB Leipzig et même d’une offre du club allemand pour Erik Ten Hag. Ce qui aurait fait les affaires de Mauricio Pochettino, étant au coude à coude avec le technicien de l’Ajax Amsterdam pour le job de Manchester United. Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Erik Ten Hag pourrait-il faire de l’ombre à Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur de Manchester United ? C’est en effet ce que The Daily Mail a notamment affirmé ces derniers temps. Le média britannique révélait que l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam serait la grande priorité des décideurs de Manchester United. Pour autant, le coach du PSG aurait toujours ses chances de débarquer chez les Red Devils et prendre la succession de l’intérimaire Ralf Rangnick selon le Telegraaf puisque Ten Hag disposerait d’une offre de contrat du RB Leipzig et qu’il serait emballé par le projet sportif. Mais quelle est la vérité dans tout cela ?

Ten Hag finalement pas proche de Leipzig