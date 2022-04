Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offre qui change tout au feuilleton Pochettino !

Publié le 10 avril 2022 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2022 à 19h58

Alors que le PSG pourrait mettre à la porte Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin aurait ses chances pour Manchester United puisque le RB Leipzig ferait irruption dans le dossier Erik Ten Hag, son principal concurrent.

Après les éliminations prématurées du PSG en 1/8èmes de finale de Ligue des champions et de Coupe de France, Mauricio Pochettino pourrait bien avoir grillé ses derniers jokers aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain. Déjà, à l’automne dernier, le10sport.com vous révélait le 9 novembre 2021 que le cas Mauricio Pochettino était discuté en coulisse et au sein des plus hautes instances du club parisien. Pour la suite de sa carrière, et alors qu’un licenciement lui pendrait au nez pour l’issue de la saison, le technicien argentin qui est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, rêverait de prendre la suite de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Pour autant, les dirigeants de Manchester United auraient également des vues sur Erik Ten Hag, coach de l’Ajax Amsterdam. La presse anglaise a même révélé ces derniers temps que le Néerlandais serait le favori du comité de direction des Red Devils.

Leipzig met le feu au feuilleton Pochettino !

Cependant, Manchester United ne serait pas l’unique club à songer à s’attacher les services d’Erik Ten Hag. Selon les informations d’ AD, le RB Leipzig aurait fait irruption dans la course à la signature du coach de l’Ajax avec qui des discussions initiales auraient déjà eu lieu. Cependant, faudrait-il s’attendre à une nomination de Ten Hag à Leipzig, qui ferait les affaires de Mauricio Pochettino ? La tendance resterait à un départ de Ten Hag à Manchester United d’après le média.

