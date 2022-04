Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 10 avril 2022 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2022 à 18h50

Dans le viseur de Manchester United, à l’instar de Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag ferait de l’ombre au coach du PSG. Néanmoins, le RB Leipzig entrerait dans la course pour le coach de l’Ajax Amsterdam.

Et si Mauricio Pochettino voyait son rêve d’entraîner Manchester United s’envoler ? Comme le journaliste Julien Laurens l’a dernièrement fait savoir, le job rêvé de l’Argentin serait les Red Devils alors qu’en parallèle, Pochettino devrait être remercié par le PSG à l’issue de la saison. Néanmoins, Erik Ten Hag ferait de l’ombre à Mauricio Pochettino et serait même le favori des dirigeants mancuciens à en croire différents médias anglais. Pour autant, un tiers parti entrerait dans la course pour Ten Hag.

Le RB Leipzig discuterait avec Ten Hag !