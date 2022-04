Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retournement de situation pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 11 avril 2022 à 11h15 par B.C.

Alors qu’Erik ten Hag est annoncé avec insistance à Manchester United, la piste Mauricio Pochettino resterait d’actualité du côté d’Old Trafford.

Malgré son engagement avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait prendre la porte. De nombreux changements sont en effet attendus dans la capitale après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et l’Argentin semble le premier visé par le coup de balai préparé par le Qatar, désireux de nommer Zinedine Zidane à sa place comme vous l’a révélé le10sport.com. Mauricio Pochettino pourrait rebondir en Premier League, du côté de Manchester United, bien que les Red Devils privilégient la piste menant à Erik ten Hag. Pour autant, tout n’est pas perdu pour l’entraîneur du PSG.

Pochettino à MU, c’est encore possible