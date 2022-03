Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons a fixé ses conditions pour son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG, mais pas dans n'importe quelle condition.

Arrivé au PSG en 2019 alors que son contrat au FC Barcelone arrivait à échéance, Xavi Simons est encore dans le flou pour son avenir puisque son bail à Paris prend fin en juin prochain. Ces derniers jours, le milieu de terrain néerlandais évoquait d'ailleurs son futur. « Je suis heureux à Paris, mais maintenant je me concentre juste sur le fait d'avoir des minutes dans les derniers matchs qui arrivent. En juin, on verra ce qui va se passer », confiait-il dans un entretien accordé à NOS .

Xavi Simons veut des garanties