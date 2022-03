Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Xavi Simons sur son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Xavi Simons pourrait faire ses valises et partir librement et gratuitement cet été. Interrogé sur son avenir, le crack de 18 ans a fait passer un message clair.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Xavi Simons est de plus en plus incertain. Arrivée librement et gratuitement du FC Barcelone à l'été 2019, la pépite de 18 ans pourrait prendre le large de la même manière cet été. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Xavi Simons changera de club pour 0€ s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et pour le moment, le milieu de terrain néerlandais serait encore loin de parapher un nouveau bail avec le PSG. Mais quelle est la position de Xavi Simons sur son avenir ?

«Je suis heureux à Paris, mais...»