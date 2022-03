Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça envoie un énorme avertissement à Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 20h15 par D.M.

Joueur du FC Barcelone, Jordi Alba s'est prononcé sur les possibles arrivées en Espagne de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Le latéral en a profité pour leur adresser un message.

La Liga pourrait accueillir les deux prochaines stars du ballon rond. Considérés déjà comme des références, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés depuis plusieurs mois dans le viseur du Real Madrid. Lié également au FC Barcelone, le buteur norvégien du Borussia Dortmund a de grandes chances d‘atterrir en Espagne lors du prochain mercato estival. En ce qui concerne Kylian Mbappé, son arrivée au Real Madrid à la fin de la saison ne fait plus trop de doute, même si le joueur est curieux d’écouter la proposition du PSG après la défaite en Ligue des champions selon les informations exclusives du 10Sport.com.

« Jouer au PSG ce n’est pas la même chose que de jouer au Bernabeu »