Mercato - Barcelone : Xavi a déjà déniché le successeur d'Ousmane Dembélé !

Publié le 23 mars 2022 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. En cas de départ de son numéro 7, Xavi serait prêt à relancer le dossier Dani Olmo et a lâcher environ 48M€ pour faire plier le RB Leipzig.

Désireux de renforcer son attaque lors des dernières fenêtres de transferts, le FC Barcelone aurait tenté à plusieurs reprises de rapatrier Dani Olmo, sans succès. Alors qu'Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barça librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Xavi serait prêt à relancer ce dossier en vue du prochain mercato estival.

Dani Olmo, le digne héritier d'Ousmane Dembélé au Barça ?