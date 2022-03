Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé vers une décision inattendue pour son avenir ?

Publié le 23 mars 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors qu’Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone, celui-ci serait séduit par le projet sportif en place pour les prochaines saisons.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Très en forme lors des derniers matchs, l’international français s’est montré décisif récemment, lui qui a inscrit un but et délivré 7 passes décisives lors de ses 10 dernières rencontres. Si la position du Barça, qui ne désirait plus lui faire prolonger son contrat, pourrait changer dans les semaines à venir, l’ailier attendrait un vrai projet sportif, et serait séduit par une arrivée au sein du staff médical.

Dembélé séduit par le projet du Barça !