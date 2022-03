Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va tenter un coup avec Dembélé !

Publié le 23 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que les tentatives de prolongation de contrat aient échouées ces derniers temps, le FC Barcelone ne devrait pas baisser les bras et tenter un ultime coup prochainement pour Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone pourrait perdre un grand talent en la personne d’Ousmane Dembélé à l’occasion du prochain mercato estival. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration à l’issue de la saison et pourrait ne pas être renouvelé en raison de l’échec essuyé par l’administration présidée par Joan Laporta cet hiver. Ce qui laisserait la porte à un départ au PSG, qui disposerait déjà d’un accord verbal avec son entourage selon Foot Mercato . Pour autant, le FC Barcelone devrait retenter sa chance dans les prochaines semaines d’après le bras droit du président Laporta.

« On pourra revoir ses agents avec le possibilité qu'Ousmane puisse continuer avec nous »