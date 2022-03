Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit une grande nouvelle pour Dembélé !

Publié le 23 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Convoité par le PSG, Ousmane Dembélé voit son contrat s'achever en juin prochain et le FC Barcelone ne semble pas très serein dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait notamment suivi par le PSG qui cherche un joueur pour remplacer Angel Di Maria. Selon les informations de SPORT , au sein du club blaugrana , on suspecterait même l'international français d'avoir un accord avec les Parisiens. Interrogé à ce sujet, Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, révèle que le Barça est dans le flou.

«Nous ne savons pas ce que Dembélé a ou n'a pas signé»