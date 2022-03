Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi tente de plomber la succession de Sergio Ramos !

Publié le 22 mars 2022 à 19h45 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central dans le but de remplacer Sergio Ramos, le PSG s'intéresserait notamment à Ronald Araujo. Mais Xavi compte absolument le conserver au Barça.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à recruter Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid prenait fin. Toutefois, force est de constater que la saison du défenseur espagnol est décevante puisqu'il n'a disputé que cinq matches depuis son arrivée. Un total famélique qui pousse forcément le PSG à se poser déjà des questions sur l'avenir de Sergio Ramos et prospecterait sur le marché pour le remplacer. Ces derniers jours, SPORT annonçait même que Ronald Araujo plaisait aux Parisiens.

Xavi veut absolument conserver Araujo