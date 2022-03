Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar en plein doute pour Sergio Ramos ?

Publié le 20 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Bien que Sergio Ramos semble décidé à aller au bout de son contrat avec le PSG, au sein de Doha il y aurait beaucoup moins de certitude dans ce dossier.

Arrivé libre l'été dernier, Sergio Ramos a connu une première saison très compliqué avec à la clé seulement 5 matches disputés. Ces derniers jours, Leonardo faisait ainsi le point sur la situation de l'Espagnol. « Nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie », assurait le directeur sportif du PSG à L'Equipe .

Le Qatar et Ramos pas sur la même longueur d'onde ?