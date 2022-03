Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi et Neymar reçoivent un message fort !

Publié le 20 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir de Neymar et de Lionel Messi après l’élimination du PSG en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a tenu à remobiliser ses deux stars.

Suite à la déconvenue du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, la presse espagnole s’en est donnée à cœur joie en évoquant notamment des envies de départ pour Lionel Messi et Neymar. Pourtant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant brésilien n’envisage aucunement de quitter le PSG où son contrat court jusqu’en juin 2025, et il dispose d’ailleurs avec Messi d’un soutien de taille en interne.

Pochettino soutient Neymar et Messi