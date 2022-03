Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt va perdre un joueur important !

Publié le 20 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara reste un élément majeur de Jorge Sampaoli. Mais son départ du club phocéen est pourtant d’ores et déjà acté…

« Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel, on a eu de bonnes discussions ensemble (…) on va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat », indiquait Pablo Longoria en janvier dernier sur la situation de Boubacar Kamara, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec l’OM. Et même si le milieu défensif reste encore à ce jour un élément important du onze de Jorge Sampaoli, la question de son avenir à l’OM semble déjà réglée.

Kamara va partir libre

L’Equipe a confirmé la tendance samedi dans ses colonnes en expliquant que Boubacar Kamara quittera bel et bien l’OM libre au terme de son contrat en juin prochain, même s’il reste l’un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli. Reste désormais à savoir quelle sera la future destination de Kamara…