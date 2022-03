Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à la Luis Suarez prend forme en coulisse !

Publié le 19 mars 2022 à 15h00 par Th.B.

Comme Luis Suarez avant lui, Sergi Roberto aurait de fortes chances de quitter le FC Barcelone afin de rejoindre l’Atletico de Madrid.

Formé au FC Barcelone, Sergi Roberto a connu des hauts avec son but vainqueur face au PSG lors de la réputée remontada en mars 2017 (6-1) et des bas plus récemment puisqu’il ne semble plus totalement entré dans les plans de Xavi Hernandez, nouvel entraîneur du Barça et ex-coéquipier du milieu de terrain reconverti défenseur droit. Actuellement blessé, Sergi Roberto est en pleine rééducation et se trouve dans les derniers mois de son contrat au FC Barcelone, expirant en juin prochain.

Après Luis Suarez, l’Atletico devrait s’attacher les services de Sergi Roberto