Mercato - Barcelone : Xavi a tout changé pour ce très gros coup à 0€ !

Publié le 19 mars 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’il devrait prochainement s’engager avec le FC Barcelone, Franck Kessié aurait été convaincu par Xavi. Le technicien espagnol a été le détonateur dans ce dossier qui avait été ouvert l’été dernier.

Le FC Barcelone continue sa reconstruction pour revenir au top. Depuis le départ de Lionel Messi l’été dernier, le club catalan a déjà fait de gros progrès. L’arrivée de Xavi a donné un nouvel élan à l’équipe barcelonaise, beaucoup plus séduisante aujourd’hui. Et ce n’est pas fini puisque le Barça prépare déjà le mercato estival. Franck Kessié, le milieu de l'AC Milan, devrait être l’une des premières recrues du club culé. Et Xavi n’y serait pas pour rien.

Xavi a convaincu Franck Kessié