Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur l'avenir de Messi !

Publié le 19 mars 2022 à 8h45 par B.C.

Malgré les nombreuses rumeurs le concernant, Lionel Messi ne devrait pas quitter le PSG cet été.

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Lionel Messi vit une première saison difficile dans la capitale. L’Argentin tente encore de trouver sa place dans l’équipe de Mauricio Pochettino et se montre irrégulier, de quoi provoquer les sifflets du Parc des Princes le week-end dernier à l’occasion du match entre le PSG et Bordeaux. L’élimination parisienne contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de Ligue des champions a en effet crée une cassure entre le PSG et son public, ce qui pourrait alors relancer l’avenir de Leo Messi à en croire certains bruits venus d’Espagne. Cependant, il n’y aurait aucun doute à avoir sur le sujet.

Pas de départ pour Messi