Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va devoir ramer pour Lionel Messi !

Publié le 19 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été, l’attaquant du PSG n’aurait pas la tête à un départ et aurait toujours un ressenti envers le président Joan Laporta.

« Si Leo (ndlr Messi) s’amuse au PSG ? Pour moi, non, non, non. Pour moi, il est perdu. (Rires). Maintenant, Leo est perdu là-bas. Leo m’a toujours dit : « où pourrais-je être plus heureux qu’ici ? ». Je suis la preuve de cela. Il n’y a nulle part de mieux qu’ici. Pour n’importe quelle raison, Leo n’est pas ici aujourd’hui, mais j’espère qu’il pourra revenir. Si je pense que Leo pourra revenir au Barça ? Je ne sais pas, mais s’il peut vraiment revenir, reviens ici avec moi (rires) ». Voici le message lourd de sens que Dani Alves a fait passer à ESPN ces dernières heures. Un témoignage qui en dit long sur le feuilleton Lionel Messi qui connaît son lot de rebondissements depuis l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Selon certains médias italiens et espagnols, la volonté première de Messi serait de plier bagage dès la prochaine session des transferts pour soit revenir au FC Barcelone ou s’engager dans une franchise de Major League Soccer. Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Messi l’aurait toujours mauvaise après la « trahison » de Laporta

À en croire Guillem Balague, biographe de Lionel Messi et ami du numéro 30 du PSG, l’ex-capitaine du FC Barcelone n’aurait eu aucun contact avec le club blaugrana depuis son départ en août dernier. En outre, Messi n’aurait pas l’intention de quitter le PSG avant la fin de son contrat, qui expirera en juin 2023. Et encore moins pour revenir au FC Barcelone, estimant que le président Joan Laporta a trahi sa confiance en lui promettant une prolongation de contrat et en finissant par échouer dans sa mission.