Mercato - PSG : Un retour au Barça ? Un proche de Messi tape du poing sur la table !

Publié le 18 mars 2022 à 10h15 par Th.B.

Proche de Lionel Messi et notamment son biographe, Guillem Balague a profité d’une chronique pour Le Parisien afin de réfuter les informations circulant dans la presse concernant un retour de l’attaquant du PSG au FC Barcelone.

Que ce soit en coulisse ou en public, il semble être question d’un dossier Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Et ce n’est pas Dani Alves qui affirmera le contraire. Coéquipier de l’attaquant du PSG au Barça de 2008 à 2016, moment de son départ pour la Juventus, le latéral droit brésilien a effectué son grand retour en novembre dernier bien qu’il ait repris la compétition avec le club blaugrana seulement en janvier 2022. « Si Leo (ndlr Messi) s’amuse au PSG ? Pour moi, non, non, non. Pour moi, il est perdu. (Rires). Maintenant, Leo est perdu là-bas. Leo m’a toujours dit : « où pourrais-je être plus heureux qu’ici ? ». Je suis la preuve de cela. Il n’y a nulle part de mieux qu’ici. Pour n’importe quelle raison, Leo n’est pas ici aujourd’hui, mais j’espère qu’il pourra revenir. Si je pense que Leo pourra revenir au Barça ? Je ne sais pas, mais s’il peut vraiment revenir, reviens ici avec moi (rires) ». Cependant, faut-il s’attendre à un départ de Lionel Messi du PSG, précédant une signature au FC Barcelone ? Pas vraiment.

Aucun contact entre Messi et le Barça !