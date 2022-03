Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait un énorme appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 18 mars 2022 à 8h15 par Th.B.

Alors que le PSG a chuté en 1/8ème de finale de la Ligue des champions et que son FC Barcelone semble renaître de ses cendres sous la houlette de Xavi Hernandez, Lionel Messi est le bienvenu au Barça selon son ex-coéquipier Dani Alves.

Depuis l’élimination du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions la semaine dernière au Santiago Bernabeu face au Real Madrid (3-1), il est régulièrement question d’un départ de Lionel Messi en fin de saison, soit à une année de l’expiration de son contrat au PSG dans lequel une troisième saison optionnelle est toutefois incluse. Que ce soit TMW ou la presse espagnole, on évoque une volonté de Lionel Messi de retrouver son amour de toujours, à savoir le FC Barcelone. Et ce n’est pas son ancien coéquipier Dani Alves qui refusera de témoigner du retour du numéro 30 du PSG au Barça comme le latéral droit du FC Barcelone l’a confié ces dernières heures.

« Leo n’est pas ici aujourd’hui, mais j’espère qu’il pourra revenir »