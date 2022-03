Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Javier Tebas sur Erling Haaland !

Publié le 18 mars 2022 à 9h10 par A.C.

En Catalogne on continue d’insister avec Erling Haaland, qui semble toutefois être un joueur beaucoup trop cher pour les caisses du FC Barcelone.

Cet hiver, en dépit d’une situation économique très délicate, Joan Laporta a su offrir plusieurs renforts à Xavi. Mais réussira-t-il à faire de même cet été ? LaLiga a récemment publié les comptes des clubs espagnols et le moins que l’on puisse dire, c’est que le FC Barcelone est mal en point, avec un déficit dépassant le milliard d’euros et une balance salariale négative de 144M€. De quoi calmer les choses autour d’Erling Haaland, que le président Laporta semblait vouloir offrir à Xavi et aux supporters, afin de véritablement relancer le projet du Barça.

«Vu la situation du Barça, je pense que ça va être très compliqué»