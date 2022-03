Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Quand l’argent ne fait pas tout !

Publié le 17 mars 2022 à 19h30 par A.C. mis à jour le 17 mars 2022 à 19h59

L’été 2022 sera celui de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, deux joueurs appelés à dominer la planète football pour les dix prochaines années.

Les éliminations du Paris Saint-Germain et de Manchester United de la Ligue des Champions nous ont montré une chose : les stars d’hier sont définitivement sur le déclin. Lionel Messi comme Cristiano Ronaldo n’y arrivent plus et même si les statistiques sont toujours au rendez-vous pour le Portugais, ses 37 ans le poussent de plus en plus vers la retraite. Leur départ progressif ne devrait pas laisser de vide, puisque leurs successeurs semblent déjà être là. Le premier est logiquement Kylian Mbappé, qui dans a très jeune carrière a déjà montré l’étoffe d’un champion. Plus jeune, Erling Haaland se positionne comme le seul capable de tenir la cadence de la star du PSG, même si certains voient en Dušan Vlahović un sacré client. Le mercato estival qui se profile sera d’ailleurs une sorte de genèse à leur future rivalité, puisqu’ils peuvent quitter leurs clubs respectifs et en trouver un nouveau qui pourra réaliser tous leurs rêves.

Mbappé n’a jamais misé sur l’argent

Pour Kylian Mbappé le choix sera simple, puisqu’il résumera à prolonger avec le Paris Saint-Germain ou alors filer au Real Madrid. Sur le10sport.com nous vous avons expliqué que si un accord de principe existe déjà entre Mbappé et Madrid, la décision finale n’a pas encore été prise et d’autres discussion auront donc lieu avec le PSG. Or, le principal argument mis en avant par les dirigeants parisiens pour prolonger leur star ces derniers mois ne semble pas marcher. Le Parisien a notamment évoqué un salaire astronomique de 50M€ net par an, mais Mbappé a toujours annoncé baser sa décision sur le projet sportif... et il n’est pas le seul à penser ça.

Le projet sportif fera la différence pour Haaland