Mercato - PSG : Deschamps envoie un message fort à Mbappé pour son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 14h45 par A.M. mis à jour le 17 mars 2022 à 14h46

Présent en conférence de presse à l'occasion de l'annonce de sa liste pour les deux prochains matches de l'équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé.

L'avenir de Kylian Mbappé est largement commenté, d'autant plus depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Il faut dire que le contrat de l'attaquant parisien s'achève en juin prochain et, comme révélé par le10sport.com, il dispose même d'un accord verbal avec le club merengue . Une situation qui ne sera probablement pas réglé dans l'immédiat, mais Didier Deschamps assure de toute façon que cela n'aura aucun impact sur l'équipe de France.

«Il n'y a pas de raison qu'il y ait des incidences sur l'équipe de France»