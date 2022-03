Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a pris les choses en main pour Erling Haaland !

Publié le 17 mars 2022 à 12h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte miser sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale devrait se méfier du FC Barcelone, et en particulier de Xavi, sur ce dossier. En effet, le coach du Barça aurait rencontré Erling Haaland ce samedi.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre le large et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le club merengue pour la saison prochaine. Et pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a déjà déniché son digne héritier. Selon Le 10 Sport, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour l'éventuelle succession de sa star française. Toutefois, le Barça de Xavi pourrait devancer le directeur sportif du PSG sur ce dossier.

Une rencontre entre Erling Haaland et Xavi ce samedi ?