Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ? La réponse de Xavi !

Publié le 16 mars 2022 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait signer au Real Madrid cet été, tout comme Erling Haaland. Présent en conférence de presse ce mercredi, Xavi s'est prononcé sur la possibilité de voir ces deux attaquants vedettes signer à la Maison-Blanche à l'intersaison.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le PSG a déjà tout prévu. En effet, selon Le 10 Sport, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour l'après-Mbappé, tandis que Robert Lewandowski est son plan B. Toutefois, le Real Madrid aimerait chiper à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland au PSG. Un scénario commenté par Xavi ce mercredi.

«Rien ne s'est encore passé»