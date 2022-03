Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez tente un joli coup pour l'après-Modric !

Publié le 16 mars 2022 à 15h00 par A.M.

Bien décidé à renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid s'intéresserait au jeune international néerlandais de l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch.

Bien que le Real Madrid travaille activement sur le recrutement de Kylian Mbappé, avec lequel il possède un accord verbal comme révélé par le10sport.com, et d'Erling Haaland, Florentino Pérez a un autre objectif clair. En effet, le club merengue prépare la succession de son trio au milieu de terrain. Bien que Casemiro (30 ans), Toni Kroos (32 ans) et Luka Modric (36 ans) ont démontré qu'ils avaient de beaux restes, ils ne représentent plus l'avenir du Real Madrid à moyen terme. Et leur succession prend forme.

Ryan Gravenberch dans le viseur du Real ?