Mercato - PSG : Une énorme condition est fixée pour le transfert d'Haaland !

Publié le 16 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Bien que très intéressé par Erling Haaland, le Real Madrid s'inquiète des récentes blessures de l'attaquant norvégien et cherche à être rassuré sur ce sujet.

En plus de Kylian Mbappé, Erling Haaland sera l'autre dossier brûlant des prochaines semaines sur le marché des transferts. Et pour cause, bien que son contrat s'achève en juin 2024, l'attaquant norvégien devrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund l'été prochain. De nombreux grands clubs européens sont intéressés à l'image du PSG, du FC Barcelone, de Manchester City ou encore du Real Madrid. Mais une inquiétude grandit au sujet d'Erling Haaland.

Le Real Madrid craint un nouveau cas Bale