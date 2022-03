Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros intox du Barça avec Erling Haaland ?

Publié le 16 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Des révélations apportées par AS dans le dossier Haaland-Barcelone tendent à confirmer que le président Laporta ne croit absolument pas en la réussite du dossier. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif espagnol AS affirme qu’Erling Haaland serait bien la piste prioritaire aux yeux de Joan Laporta, même si le président blaugrana saurait pertinemment que Manchester City serait aujourd’hui le mieux placé, même devant le PSG. Selon AS , Laporta compterait sur deux éléments pour inverser la tendance : l’environnement agréable de la vie à Barcelone et l’histoire mythique du club blaugrana.

La preuve que Laporta n’y croit pas

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles confirment une forme d’intox de la part du Barça dans le deal Haaland, intox visant à maintenir l’illusion que le club blaugrana joue encore dans les sommets européens. En effet, il est évident que la douceur de vivre à Barcelone, et l’histoire du club ne suffiront pas à convaincre Haaland en comparaison d’un projet sportif XXL pour gagner la C1 dès l’an prochain et un salaire astronomique. Le fait même que Laporta confie miser dessus confirme qu’il n’y croit en réalité pas.