Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le plan du Barça dans le dossier Haaland !

Publié le 14 mars 2022 à 11h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour le recrutement d’Erling Braut Haaland, le FC Barcelone aurait la ferme intention de prendre le meilleur sur le club parisien et Manchester City grâce à deux points précis.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier, la priorité du PSG afin d’oublier Kylian Mbappé dont le contrat expirera à la fin de la saison n’est autre qu’Erling Braut Haaland. Pour rappel, bien que son engagement contractuel prendra fin en juin 2024 au Borussia Dortmund, Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ et effective dès la fin de saison. Néanmoins, le PSG ne se trouverait pas dans une position idéale dans la course à la signature d’Haaland.

Le Barça veut plomber Manchester City et le PSG grâce à deux arguments !