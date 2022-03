Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un gros message à Ousmane Dembélé !

Publié le 14 mars 2022 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement cet été. Malgré tout, Xavi continue de compter sur le Français, qui lui rend bien. Après le carton du Barça face à Osasuna, le coach catalan a tenu à faire passer un message fort à son numéro 7.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé vit peut-être ses derniers mois en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 catalan fera ses valises et prendra le large librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et pour ne pas arranger les affaires du Barça, Ousmane Dembélé peut déjà négocier un départ avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier. Malgré tout, Xavi compte sur son attaquant français et a refusé de le mettre au placard jusqu'à la fin de la saison, comme le voulait ses dirigeants. Alors qu'Ousmane Dembélé enchaine les performances XXL depuis la fin du mercato hivernal, l'entraineur du FC Barcelone n'a pas hésité à l'encenser après le carton face à Osasuna (4-0) ce dimanche soir.

«Le public voit que tu donnes tout pour le Barça et tu ne peux pas tromper les gens du Camp Nou»