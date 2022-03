Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une terrible nouvelle pour un cadre de Guardiola !

Publié le 14 mars 2022 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait des vues sur Ilkay Gündogan, le milieu de terrain de Pep Guardiola souhaiterait prolonger son contrat à Manchester City. Et son voeu serait susceptible d’être rapidement exaucé.

En marge du prochain mercato estival, le FC Barcelone devrait une nouvelle fois travailler pour considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez. Et ce n’est pas le président Joan Laporta qui affirmera le contraire. « Nous renforçons l'équipe pour la saison prochaine. Mateu Alemany, Jordi Cruyff et tout le secrétariat technique travaillent pour y parvenir et il y a des ajouts qui, je le comprends, enthousiasment les gens mais qui sont très difficiles car ce sont des opérations que nous ne devrions pas faire même si nous avions la meilleure situation économique ». Pour ce faire, la presse anglaise assure que le FC Barcelone en pincerait notamment pour Ilkay Gündogan.

Une prolongation de contrat en préparation pour Gündogan ?