Mercato - ASSE : Un retour impossible pour Rémy Cabella !

Publié le 14 mars 2022 à 4h45 par T.M.

Certains en rêvaient, cela ne devrait finalement pas être possible de revoir Rémy Cabella sous le maillot de l’ASSE. Explications.

Afin de se maintenir en Ligue 1, l’ASSE a été très active lors du dernier mercato hivernal. Pascal Dupraz a vu son effectif considérablement se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Un recrutement qui aurait toutefois pu ne pas être terminé. En effet, ces derniers jours, dans le Forez, on a rêvé d’un retour de Rémy Cabella. Après avoir rompu son contrat avec Krasnodar, l’ancien de l’ASSE est actuellement libre de s’engager avec un nouveau club. Toutefois, l’avenir de Cabella ne devrait pas s’écrire du côté de Geoffroy-Guichard.

La flamme ne se ravivera pas !