Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE a pensé à un grand coup avec Rémy Cabella !

Publié le 13 mars 2022 à 9h00 par T.M.

Actuellement libre de tout contrat étant donné la situation entre l’Ukraine et la Russie, Rémy Cabella aurait suscité certains intérêts du côté de l’ASSE, son ancien club.

Depuis 2019, Rémy Cabella évoluait en Russie avec le club de Krasnodar. Une aventure qui a toutefois pris fin il y a quelques jours compte tenu de la situation entre l’Ukraine et la Russie. Désormais, le Français se retrouve sans club, étant libre de tout contrat. Et grâce aux mesures prises par la FIFA, Cabella a la possibilité de rejoindre une nouvelle équipe pour terminer la saison. De quoi donner des idées à certains. Et du côté de l’ASSE, l’idée d’un retour du milieu offensif a fait énormément parler dernièrement.

L’ASSE y a pensé !