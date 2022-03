Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait boucler une vente colossale à 60M€ cet été !

Publié le 13 mars 2022 à 7h30 par P.L.

Voyant sa place être remise en question, Frenkie de Jong pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Et le Néerlandais verrait une porte de sortie s'ouvrir en Serie A.

Recruté en 2019, Frenkie de Jong s’est rapidement imposé dans le onze du FC Barcelone. Mais cette saison, le Néerlandais connaît quelques difficultés. Le milieu de terrain de 24 ans semble ne plus être aussi indiscutable qu’avant dans le groupe catalan. L’ancien de l’Ajax a d’ailleurs été annoncé sur le départ. De ce fait, quelques clubs seraient à l’affût et suivraient avec attention l’évolution de la situation de Frenkie de Jong. Et le Néerlandais pourrait voir une porte de sortie s’ouvrir en Serie A prochainement.

La Juventus envisage de Jong, valorisé 60M€