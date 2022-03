Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse s'ouvre pour cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 13 mars 2022 à 0h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Isco ne devrait pas prolonger avec le Real Madrid. Le milieu offensif verrait d'ailleurs une porte de sortie s'ouvrir en Serie A.

Cet été, le Real Madrid a de grands projets sur le mercato. Le club madrilène a ciblé Kylian Mbappé comme sa cible prioritaire et aurait également d’autres joueurs dans le viseur. Cependant, les Merengue pourraient également voir quelques éléments partir à l’issue de la saison. Sur la liste des départs, on pourrait retrouver Isco. Le milieu de terrain espagnol n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti et ne devrait pas prolonger son contrat avec le Real Madrid. Le joueur de 29 ans verrait d’ailleurs une porte de sortie s’ouvrir en Serie A.

La Juventus pense à Isco pour remplacer Dybala