Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir de Dybala !

Publié le 12 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Intéressé par Paulo Dybala, libre en juin prochain, le FC Barcelone va encore devoir se frotter à la Juventus qui ne compte pas le lâcher si facilement.

Ce n’est pas une surprise, le FC Barcelone est dans le dur financièrement. Même si la situation est moins complexe que l’été dernier, le club catalan priorisera les recrutements à 0€ cet été. Paulo Dybala est l’une des idées de Joan Laporta. En fin de contrat l’été prochain avec la Juventus, l’Argentin pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Même si la Vieille Dame ne lui a pas encore dit adieu…

« L'équipe et moi avons besoin de Paulo »