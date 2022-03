Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi s'engage dans une bataille colossale dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 12 mars 2022 à 0h30 par P.L.

Désireux de se renforcer, le FC Barcelone penserait à Ryan Gravenberch. Toutefois, le club catalan va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier.

Après s’être considérablement renforcé cet hiver, le FC Barcelone compterait recruter d’autres joueurs cet été. De ce fait, Joan Laporta aurait placé plusieurs noms sur sa liste comme Franck Kessié, Erling Haaland, Andreas Christensen, César Azpilicueta ou encore Ryan Gravenberch. Véritable révélation de l’Ajax, ce dernier verrait son profil être particulièrement apprécié par Xavi. Toutefois, le club culé ne serait pas le seul à s’intéresser à l’international Oranje, valorisé 35M€ par ses responsables.

La Juventus et le Bayern également sur le coup pour Gravenberch

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, la Juventus et le Bayern Munich seraient dans la course pour s’attacher les services de Ryan Gravenberch. Le FC Barcelone, lui, aurait montré un certain intérêt pour le milieu de terrain néerlandais. De son côté, le joueur de 19 ans aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’Ajax, qui expirera en juin 2023. Le club catalan va donc devoir faire face à une concurrence plutôt importante pour Ryan Gravenberch. Affaire à suivre.