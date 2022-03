Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid… Leonardo est sous pression dans le dossier Haaland !

Publié le 11 mars 2022 à 20h30 par La rédaction

Erling Haaland est la priorité numéro une du PSG pour succéder à Kylian Mbappé. En plus du club de la capitale, le Norvégien est aussi suivi par le Barça et le Bayern Munich. Mais tout le monde ne pourra pas s’offrir les services de l’attaquant de Dortmund…

Ce dimanche, Erling Haaland devrait faire son grand retour sur les terrains. Blessé depuis près de deux mois, le Norvégien pourrait avoir un peu de temps de jeu face à l’Arminia Bielefeld. De quoi relancer les rumeurs sur son avenir en cas de grosse performance. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, le PSG priorise le recrutement de l’attaquant de Dortmund pour remplacer Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid. Sur le papier, ce serait un énorme coup et le club de la capitale frapperait fort sur le marché des transferts. Mais la concurrence est énorme. A 21 ans, l’ancien joueur du RB Salzbourg attise les convoitises des plus grosses écuries européennes. Sauf rebondissement, Haaland quittera Dortmund cet été. Reste à savoir quel championnat il privilégiera. L’international norvégien n’a jamais caché son attachement pour la Liga. Des mots qui n’ont pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone…

Le salaire, un problème de taille pour le Barça

Joan Laporta en a fait sa priorité. Depuis son retour à la présidence du Barça, le dirigeant catalan a fait d’Erling Haaland l’un de ses objectifs, en dépit des difficultés financières du club. D’après les informations de Marca , les finances du FC Barcelone devraient être en adéquation avec le transfert d’Haaland. En effet, Barcelone serait proche d’un accord avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners , ainsi que d’une vente à 49% de Barça Studios . Deux contrats qui pourraient permettre au Barça de récupérer plus de 600M€. Rien que ça. Seulement, là où le dossier se complique, c’est au niveau du salaire. Joan Laporta espèrerait toujours les départs de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé pour libérer de la masse salariale, mais ces deux dossiers trainent. Suffisant pour remettre en question la faisabilité d’un transfert d’Erling Haaland au FC Barcelone.

Le Bayern Munich et le Real Madrid n’ont pas dit leur dernier mot