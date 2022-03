Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino… Une révolution est en préparation à Paris !

Publié le 11 mars 2022 à 20h15 par La rédaction

Déjà éliminé de la Ligue des Champions, le PSG se prépare à un gros changement en interne. Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient en être les victimes.

Chaque année, les éliminations en Ligue des Champions laissent des traces à Paris. Mais cette fois, elle pourrait être encore plus dévastatrice. En 30 minutes, le PSG a été surpris par un Karim Benzema des grands soirs. Une énième désillusion qui met en péril le projet d'un PSG qui continue de patauger au fur et à mesure des saisons. Des grosses décisions devraient être prises, et elles ne concernent pas que les joueurs…

Pochettino et Leonardo dehors ?