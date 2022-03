Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland sur le point de prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 11 mars 2022 à 20h10 par La rédaction

Pour prendre la succession de Kylian Mbappé, le PSG cible Erling Haaland, le buteur de Dortmund. Le club allemand se serait fait à l’idée de son départ et attendrait une décision rapide afin de se positionner sur son successeur.

Les rumeurs sur le mercato estival du PSG risquent d’arriver plus vite que d’ordinaire… Avec l’élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG sait qu’il va devoir faire changer pas mal de choses. Surtout avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Pour le remplacer, Le 10 Sport vous a annoncé en exclusivité que Leonardo ciblait Erling Haaland. Et l’attaquant de Dortmund semble plus que jamais proche du départ.

Haaland sur le point de quitter Dortmund ?