Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele, Real Madrid... L'incroyable aveu de Pochettino en privé !

Publié le 11 mars 2022 à 12h45 par A.M.

Fragilisé pour son avenir, Mauricio Pochettino afficherait des doutes depuis plusieurs mois sur le fonctionnement du PSG en interne, et notamment sur le recrutement.

Mercredi soir, le PSG est retombé dans ses travers. Après une belle victoire contre le Real Madrid au Parc des Princes (1-0), les Parisiens se présentaient en position de force à Bernabeu pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Mais après une heure de jeu très aboutie avec à la clé un but de Kylian Mbappé, le PSG a tout perdu après une erreur de Gianluigi Donnarumma. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont sombré et se sont inclinés 3 buts à 1, ce qui jette un froid sur l'avenir du technicien argentin.

Pochettino affichait ses craintes sur le niveau de son milieu