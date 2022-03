Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 11 mars 2022 à 12h15 par Th.B.

Mauricio Pochettino s’est engagé envers le PSG en janvier 2021, mais aurait pu ne pas déposer ses valises à Paris, mais plutôt dans l’ouest de Londres à Chelsea. Explications.

À l’occasion du réveillon de Noël de 2020, le PSG prenait la décision de se séparer de Thomas Tuchel et donc de licencier l’entraîneur allemand qui allait entrer dans les six derniers mois de son contrat. Afin de le remplacer, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain choisissaient un ancien de la maison, qui a côtoyé le club en tant que joueur au début des années 2000, en la personne de Mauricio Pochettino. Cependant, un peu plus d’un an après son arrivée, le technicien argentin est déjà sujet à de grandes discussions en coulisse comme le10sport.com vous le dévoilait en novembre dernier et pourrait à son tour être remercié à l’intersaison.

Avant Tuchel, Chelsea aurait tenté Pochettino l’année dernière !