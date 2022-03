Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 11 mars 2022 à 10h45 par Th.B.

Alors que son avenir au PSG semblerait d’ores et déjà être scellé, Mauricio Pochettino verrait d’un bon oeil un retour en Angleterre et une nomination à Manchester United. Néanmoins, l’obstacle Erik Ten Hag serait important. Explications.

Arrivé à l’hiver 2021 à la demande de l’Émir du Qatar, Mauricio Pochettino a remplacé au pied levé Thomas Tuchel, licencié à la veille de Noël 2020. Cependant, et malgré deux succès de taille face au FC Barcelone et au Bayern Munich en Ligue des champions lors de l’exercice précédent, Pochettino ne fait clairement plus l’unanimité au PSG comme le10sport.com vous le dévoilait le 9 novembre dernier et ce, malgré la prolongation de contrat d’une saison via l’option qui figurait dans son contrat en toute fin de saison passée. Contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2023, Mauricio Pochettino devrait être remercié une fois la saison terminée et notamment en raison du fiasco face au Real Madrid mercredi soir (3-1). L’avenir de l’entraîneur argentin semblerait à nouveau s’écrire en Angleterre, où il a officié à Southampton et Tottenham jusqu’en novembre 2019.

Ten Hag change tout pour l’avenir de Pochettino…