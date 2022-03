Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino pose une énorme condition pour son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 8h45 par Th.B.

Bien qu’il ait été spécifié dernièrement que Mauricio Pochettino aurait déjà la tête à Manchester United, l’entraîneur du PSG réclamerait une garantie particulière de la part des Red Devils avant de potentiellement s’engager. Explications.

Depuis la première partie de la saison et ce, bien que l’option pour une année supplémentaire ait été activée à la toute fin de l’exercice précédent, la position de Mauricio Pochettino est particulièrement discutée au PSG comme le10sport.com vous l’affirmait le 9 novembre dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur du PSG pourrait ne pas honorer son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain jusqu’à son terme, bien au contraire. Avec les résultats sportifs et le jeu prôné par le technicien argentin, ça bougerait déjà en interne afin de préparer sa succession et notamment avec Zinedine Zidane comme le10sport.com vous le soulignait en décembre dernier. De plus, il était précédemment révélé par Le Parisien que Pochettino aurait déjà la tête à Manchester United, club qui nommera son nouvel entraîneur à la fin de la saison et où le profil de Mauricio Pochettino serait particulièrement apprécié.

Pochettino voudrait une confiance totale de United avant de s’engager !