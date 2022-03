Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà réglé pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 11 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait déjà sur la sellette avant le déplacement sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir, Mauricio Pochettino devrait bel et bien être limogé en fin de saison selon la presse anglaise.

Mauricio Pochettino et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois de novembre dernier, la direction du club de la capitale prépare déjà en coulisses depuis un moment la succession de l’entraîneur argentin, qui est loin de faire l’unanimité à Doha. Et l’élimination du PSG mercredi soir en 8es de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid (3-1) a confirmé la tendance pour Pochettino…

Le PSG va bien lâcher Pochettino