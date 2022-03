Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Donnarumma déjà connue ?

Publié le 11 mars 2022 à 1h15 par A.D.

Arrivé pour 0€ lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma pourrait payer sa boulette face au Real Madrid et prendre le large dès la prochaine fenêtre de transferts. Consciente de la situation, la Juventus serait en embuscade pour l'accueillir à l'été 2022.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'a pas trouvé de terrain d'entente avec la direction rossonera pour prolonger. Ainsi, le gardien italien a quitté son club formateur librement et gratuitement pour s'engager en faveur du PSG. Toutefois, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter Paris après seulement une saison à cause de son erreur face au Real Madrid.

La Juventus prête à accueillir Gianluigi Donnarumma, mais...