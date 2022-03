Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Donnarumma... Cette nouvelle confirmation sur la bagarre !

Publié le 10 mars 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a vécu un nouveau cauchemar en Ligue des Champions. Alors qu'il semblait tenir le match et se diriger vers une qualification pour les quarts de finale de la C1, le club de la capitale a sombré à la suite d'une boulette de Gianluigi Donnarumma. Une erreur que Neymar n'aurait pas du tout bien digéré. D'après la presse espagnole, un début de bagarre aurait éclaté dans le vestiaire entre le gardien du PSG et la star brésilienne après la rencontre. Et après les démentis des deux joueurs, une nouvelle précision vient contredire cette information.

Après avoir remporté le match aller 1-0 au Parc des Princes, le PSG était en ballotage favorable pour son déplacement au Santiago Bernabeu ce dimanche soir. Et alors que Kylian Mbappé a ouvert le score en première mi-temps, le club de la capitale semblait s'être mis à l'abris. D'autant que les hommes de Mauricio Pochettino avait un contrôle complet de la partie jusqu'à la 60ème minute. Mais un accident a tout chamboulé du côté du PSG. En effet, à la suite d'un pressing de Karim Benzema, Gianluigi Donnarumma s'est totalement loupé sur une relance au pied. Ce qui a permis au Real Madrid d'égaliser (61'), avant de faire sombrer le PSG en inscrivant deux buts quinze minutes plus tard coup sur coup (76' et 78'). Eliminé une nouvelle fois à la suite d'un scénario catastrophe, les joueurs parisiens n'auraient pas réussi à garder leur nerfs lors de leur retour au vestiaire. En effet, selon les informations de Marca , Neymar aurait reproché son erreur à Gianluigi Donnarumma et ce dernier aurait riposté en évoquant la perte de balle de son coéquipier brésilien sur le deuxième but du Real Madrid. Et à la suite de cette prise de bec, la situation aurait dégénéré et les deux hommes en seraient presque venus aux mains. Une indiscrétion démentie à la fois par le clan Donnarumma et Neymar lui-même.

«Il n’y a pas eu de bagarre dans le vestiaire»

A en croire RMC Sport , il n'y aurait eu aucune altercation entre Neymar et Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, d'après Sky Italia , le clan Donnarumma démentirait l'existence d'une bagarre avec le numéro 10 du PSG. Même son de cloche du côté de Neymar, qui a apporté une preuve pour étayer son propos. En effet, la star brésilienne a publié sur son compte Instagram un échange entre Gianluigi Donnarumma et lui sur Whatsapp . Une conversation dans laquelle les deux hommes balayent totalement l'info de Marca en privé. « Salut Ney. Désolé pour hier. Cette information est inacceptable » , a envoyé Gianluigi Donnarumma à Neymar, avant qu'il ne lui réponde : « Tranquille. Ça peut arriver dans le football. Nous sommes une équipe et nous sommes ensemble. Tu es très jeune et tu vas beaucoup gagner » . De surcroit, Neymar a écrit le message suivant sur sa story Instagram . « Je déteste venir ici et parler des informations. Mais celle-ci est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans le vestiaire. Journalistes incompétents qui veulent se promouvoir » , a pesté l'attaquant du PSG.

«Le vestiaire du PSG était complètement silencieux hier soir après le match»